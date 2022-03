Bolsonarista se irrita com cartaz que chama presidente de '100% Centrão'

Bolsonarista se irrita com cartaz em SP que chama Bolsonaro de '100% Centrão' e PL de 'Partido Ladrão' (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um vídeo em que um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) se irritou ao ver um cartaz que dizia que o presidente faz parte do “Centrão” viralizou nas redes sociais, neste domingo (20/3). Neste fim de semana, diversos cartazes foram espalhados pela cidade com mensagens como "Fome para o povo, mansão para os filhos", "Bolsonaro é 100% Centrão" e "PL Partido Ladrão". A ação faz parte de uma ação de resistência da oposição, organizada em conjunto com lambe-lambes em São Paulo.