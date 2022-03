Pacheco responde crítica de Lula: 'Sem fundamento'

AM

Ontem, sábado (19), Lula afirmou que a atual composição da Câmara dos Deputados e do Senado representa "talvez o pior Congresso que tivemos na história do Brasil". Para Pacheco, o discurso do ex-presidente é “oportunista”.

Lula esteve em assentamento do MST, em Londrina (PR), acompanhado de lideranças do PT e do ex-governador Roberto Requião, recém-filiado ao partido.

"Embora respeite e valorize críticas, é importante que elas sejam verdadeiras e com bons propósitos, uma vez que de discursos oportunistas em período eleitoral o Brasil está cansado. Convido a todos a um mínimo de união, respeito, responsabilidade e, também disposição para o trabalho", disse Pacheco.





Ainda segundo o presidente do Senado,o Congresso já teria se posicionado contra "arroubos antidemocráticos".





"Nunca o Senado esteve tão engajado na pauta antirracismo, isso dito pelo senador Paulo Paim (PT-RS), referência nessa área. Da mesma forma, esse mesmo Senado nunca esteve tão focado na pauta de defesa das mulheres, com produção histórica e reconhecimento público nesse sentido", afirmou o senador.