Com presença de Bolsonaro, Bruno Engler se filia ao PL

A convite do presidente, Engler se filia ao PL (foto: Redes Sociais/Reprodução) À convite do presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG) se filiou ao Partido Liberal (PL). A cerimônia contou com a presença do chefe do Executivo federal e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que também se filiou à legenda.

Em vídeo divulgado nas redes sociais de Engler, é possível ver que Bolsonaro abonou a ficha do parlamentar pessoalmente.





“Me filiei ao PL para disputar as eleições deste ano! Vamos pra luta! Obrigado por essa oportunidade”, escreveu Engler no Instagram.

Com a proximidade das eleições, Bolsonaro precisou escolher um partido para poder concorrer ao pleito. Em meio a diversas negociações, o PL foi escolhido para ser a nova “casa” do bolsonarismo.

Eleito pelo PSL em 2018, o presidente deixou o partido ainda em 2019 e, em novembro do ano passado, se filiou ao PL, legenda comandada por Valdemar Costa Neto.

A cerimônia de filiação de Engler aconteceu no sábado (19/3) e contou com a presença dos membros do núcleo bolsonarista.