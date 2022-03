Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis se filiam ao PL

Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputado federal, Eduardo Bolsonaro, e a deputada federal Bia Kicis assinaram, neste sábado (19/3), as respectivas filiações ao PL, partido escolhido pelo chefe do Executivo para disputar a reeleição ao Planalto neste ano.