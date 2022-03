Lula é mais preparado para 'temas de agenda', diz pesquisa

Lula durante evento do MST em Londrina, Paraná, no último sábado (foto: Ricardo Chicarelli/AFP) Pesquisa BTG-FSB divulgada nesta segunda-feira (21/03) mostra que os entrevistados consideram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o pré-candidato ao Planalto nas eleições deste ano mais preparado para os chamados "temas de agenda". Em todos os cenários, Lula lidera seguido por Jair Bolsonaro (PL), atual ocupante do posto.









O primeiro item é o que Lula tem maior porcentagem de respostas, com 51%, e maior distância para Bolsonaro, com 23% das escolhas. O combate à corrupção é o pior quesito de Lula e o mais parelho com o rival, com 30% de respostas para Lula e 29% para Bolsonaro, maior índice do atual presidente.









A pesquisa divulgada nesta segunda foi realizada pelo Instituto FSB Pesquisa, via ligação telefônica, nesse domingo (20). Ao todo, o levantamento ouviu dois mil eleitores, com margem de erro de 2% e margem de confiança de 95%. BR-09630/2022 é o registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).