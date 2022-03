Bolsonaro reclama de 'perseguição política' de Alexandre de Moraes

(foto: Clauber Cleber Caetano/Presidência da República)



Segundo Bolsonaro, apesar de afirmar que não acredita em pesquisas eleitorais ('fraudulentas ou parte da população está mal informada"), os diversos levantamentos de intenção de voto para a disputa eleitoral demonstram que a chamada terceira não será viabilizada e que a disputa deverá ficar polarizada entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003/2010).



“Me querem fora de combate e o Lula eleito”, disse o presidente.

Forças Armadas Bolsonaro também voltou a duvidar, durante a entrevista, da lisura das urnas eletrônicas. Ele afirmou que “dá para fazer eleições limpas” no país, desde que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acolha as sugestões das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas.



Os 712 riscos constatados no relatório das Forças Armadas são apontados no Planalto como a principal fonte de incerteza sobre a lisura das eleições.



Entre as principais listadas por militares escolhidos por Bolsonaro para a produção da lista de suposta vulnerabilidades das urnas eletrônicas são política antivírus, backup e senhas de corte.



O TSE respondeu aos questionamentos feitos pela comissão de militares. Entretanto, o presidente demonstrou na entrevista desta segunda-feira seguir desconfiado da lisura do pleito com o uso das urnas eletrônicas, em vez do voto impresso, conforme vem defendendo não é de hoje.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira (PL) ser vítima ‘perseguição política’ ao ser perguntado pelo ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, durante entrevista à rádio Jovem Pan, se não se sentia em meio a um ‘cerco jurídico’. Salles se referia aos sete processos a que o presidente responde no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal (TSE).“Procuramos jogar dentro das quatro linhas, sabemos o que está em jogo em outubro deste ano (data dos dois turnos eleitorais)”, respondeu o presidente, para em seguida afirmar ser vítima 'de uma perseguição implacável' por parte do ministro do STF Alexandre de Moraes.“Sabemos da posição do Alexandre de Moraes. É claro, não é uma novidade o que vou falar: é uma perseguição implacável para cima de mim. Tivemos momentos difíceis no ano passado, quando o TSE julgou a possibilidade da cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por fake news. Acredite, eu até respondi processos no TSE por abuso do poder econômico. Deveria ter sido arquivado de ofício”, disse Bolsonaro.