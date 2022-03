Ciro chama Doria e Moro de 'víúvas de Bolsonaro' e descarta aliança

O governador de São Paulo, João Doria, e o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (foto: Governo de São Paulo/Divulgação)





Em entrevista, nesta manhã, à Rádio Tiradentes, de Manaus, Ciro disse que a aproximação é fruto de aliança feita nas eleições municipais de 2020, mas que ele também mantém diálogo com o PSD, de Gilberto Kassab.

"Nessa fase, estamos todos conversando com todos. A imprensa obviamente vem tentando fazer a sua parte e antecipar o que só acontecerá em junho", afirmou o pré-candidato.



"Todo mundo quer ver, com o mínimo possível de risco, o que vai acontecer na opinião pública, que gradualmente vai se ligando no assunto das eleições".





União Brasil, MDB e PSDB discutem a formação de uma candidatura única para o pleito, representando a terceira via. As legendas pretendem confirmar a decisão apenas a partir de junho.





Sobre as conversas com o União Brasil, Ciro afirma que "isso é uma consequência de uma aliança que fizemos no ano retrasado nas eleições municipais. Nós apoiamos o [Alexandre] Kalil, por exemplo, em Belo Horizonte, e apoiamos o [ACM] Neto em Salvador".





O pré-candidato negocia também com o PSD, legenda que convidou para filiação o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que busca viabilizar sua candidatura à Presidência.