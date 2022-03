Pesquisa aponta: 68% dos mineiros acham que Bolsonaro não deve ser reeleito

(foto: Clauber Cleber Caetano/PR) Estado de Minas nesta sexta-feira (18/3), revela que, em Minas Gerais, Pesquisa Quaest/Genial, divulgada pelonesta sexta-feira (18/3), revela que, em Minas Gerais, o cenário não está favorável para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) . O levantamento apontou que 50% dos mineiros avaliam a atual gestão como negativa e 68% acham que o chefe do Executivo não deve ser a escolha dos brasileiros nas urnas em outubro.









50% dos mineiros avaliam o governo Bolsonaro como negativo (foto: Divulgação)







No levantamento para as eleições presidenciais de 2022, Bolsonaro aparece em segundo lugar na disputa à Presidência, com 21% das intenções de votos dos mineiros. Ele fica atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aparece com 46%. Além disso, 9% não pretendem votar e 5% estão indecisos.





Na sequência, aparecem os ex-ministros Sérgio Moro (Podemos), com 6%, e Ciro Gomes (PDT), com 5%; o deputado federal André Janones (Avante-MG), com 3%; o governado de SP, João Doria (PSDB), com 2%; e os senadores Simone Tebet (MDB) e Alessandro Vieira (sem partido), com 1% cada.

Intenções de voto nas eleições 2022 para presidência da República (foto: Divulgação)

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 16 de março, com 1.480 residentes de Minas Gerais entrevistados face-a-face por meio de questionários estruturados.





A margem de erro estimada é de 2.5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-00132/2022.