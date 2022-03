Prefeito de Campina Grande critica vazamento de vídeo íntimo da sogra

Prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (foto: Youtube/Reprodução) Depois do vazamento de um vídeo íntimo de sua sogra, o prefeito de Campina Grande, na Paraíba, Bruno Cunha Lima (Solidariedade), publicou texto nas redes sociais, nesta quarta-feira (9/3), em que classifica o caso de “escárnio público”.

De acordo com Bruno, ele e toda a família viveram “alguns dos piores dias” da vida.

“Além de não termos o que esconder, é preciso, sempre, lembrar que ninguém, além de nós mesmos, é responsável pelas nossas atitudes e escolhas. Da mesma forma, você e eu não podemos ser responsabilizados pelas escolhas e atitudes de ninguém, nem mesmo de um pai, de uma mãe, de um filho (maior de idade) e, muito menos, de um sogro ou sogra”, escreveu o prefeito.

Ainda no texto, ele conta que a esposa descobriu que estava grávida uma semana antes da divulgação do vídeo. As imagens íntimas com consumo de drogas foram amplamente divulgadas desde a última quarta-feira (2/3).





“Vi minha esposa com seis semanas de gravidez chorar duplamente - chorar por não ter a convivência da mãe há mais de 10 anos e chorar por ver a mãe em uma situação tão delicada”, disse. “Embora nada apague o fato de que o conteúdo do vídeo ser uma lástima, a decisão de cooperar com a dor do outro escreve a respeito do nosso caráter”, pontuou.

O compartilhamento e divulgação de vídeos íntimos, envolvendo terceiros, é crime. Quem contribui com a prática, através das redes sociais, também pode responder pelo crime.