Dallagnol defende Moro e ataca Lula: 'Tem mãos sujas com dinheiro desviado'

Na declaração, Lula além de xingar o ex-ministro do governo Bolsonaro, também afirmou que a Lava-Jato era uma “quadrilha”.



Lula e seus companheiros corruptos do PT sequestraram a Petrobras e agora querem sequestrar a narrativa e reescrever a história. Não conseguirão. Os brasileiros sabem quem são os responsáveis pelo maior escândalo de corrupção do BR e quem tem as mãos sujas com dinheiro desviado.+ %u2014 Deltan Dallagnol (@deltanmd) January 19, 2022

"A única coisa que Lula conseguiu provar foi que, no Brasil, quem planta corrupção colhe impunidade, e essa é uma injustiça contra a qual vamos lutar", escreveu.

Mais cedo, durante coletiva de imprensa, Lula voltou a disparar contra Sergio Moro ao falar dos processos da Lava-Jato contra ele.



“Eu tive sorte do povo brasileiro que me ajudou a provar a farsa que foi montada contra mim em vida. Consegui desmontar o canalha que foi o Moro no julgamento dos meus processos. O Dallagnol, a mentira, as fake news, o PowerPoint da quadrilha. Tudo isso eu consegui provar que quadrilha eram eles”, disse Lula.