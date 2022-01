Marília: prefeitos se unem contra COVID para 'não esperar o leite derramar'

Marília Campos, prefeita de Contagem, defende articulação intermunicipal para se antecipar ao avanço da Ômicron (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press.)

Atenção primária em pauta

Autoridades preveem dias críticos

As cobranças de prefeitos ao Ministério da Saúde por mais testes de COVID-19, ajuda para ampliar a rede de atendimento e expansão do estoque de antigripais começam a ganhar respostas. Prova disso é que o governo federal já acenou com o envio de seis milhões de exames na semana que vem . A articulação dos líderes municipais foi pensada para se antecipar ao avanço da variante Ômicron, que combinada ao crescimento dos casos de Influenza, começa a pressionar a rede assistencial.O ofício de governantes locais à Saúde Federal foi articulado pelo Consórcio Conectar, que reúne representantes de mais de 2 mil prefeituras . Marília Campos (PT), prefeita de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é suplente do Conselho Fiscal da aliança. Nesta sexta-feira (7/1), ao, ela explicou a estratégia adotada pelo grupo."É não esperar o leite derramar. É a gente tomar medidas antes que a gente tenha casos de agravamento da gripe e da contaminação por COVID. É uma articulação política. Para que os prefeitos não fiquem pressionando solitariamente, a gente se articula para exigir ajuda do governo federal para podermos cuidar bem da população", disse.O pedido de ajuda à pasta chefiada pelo médico Marcelo Queiroga foi oficializado anteontem. Nessa quinta-feira (6), prefeitos se movimentavam, inclusive, para fazer um apelo público em busca de respostas. Vieram, então, sinal emitido pelo secretário-executivo da Saúde federal, Rodrigo Cruz.Em cálculo que inclui os testes previstos para a próxima semana, o Ministério da Saúde projeta remeter 30 milhões de exames de antígeno até o fim de janeiro. O antigripal Tamiflu, outra reivindicação, está sendo viabilizado junto ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), ligado à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)."É fundamental essa articulação dos prefeitos para que a gente possa aticular, nas nossas unidades de saúde, os investimentos necessários em termos de pessoal e medicamentos para tratar a população", afirmou Marília.Outro pleito do consórcio, liderado por Gean Loureiro (DEM), prefeito de Florianópolis (SC), é o fortalecimento da atenção primária. Em Contagem, segundo Marília, essa é a principal lacuna do momento. De acordo com a petista, unidades de saúde sofrem com o congestionamento de pacientes em virtude do coronavírus e da gripe."Não temos problema de Tamiflu e de testagem, mas temos problema para aumentar o número de profissionais. Essa é a questão central", observou. "Existe o compromisso de ajudar financeiramente para colocar mais equipes no atendimento", emendou a prefeita.Aos prefeitos, Rodrigo Cruz projetou 15 dias críticos no Brasil em virtude da subida da curva de contaminados pela Influenza e pela COVID-19, potencializada pela Ômicron. Até ontem, a nova cepa havia infectado ao menos 166 pessoas em Minas Gerais, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES) . Os casos da doença viral cresceram 323% no estado em 24 horas Fábio Baccheretti, titular da pasta estadual, é outro a crer em aumento dos casos por causa da Ômicron, que ganhou força com as aglomerações de Natal e Ano Novo."Temos uma tendência de diminuição de óbitos em relação à COVID-19 e continuamos com menos paciente internados. No entanto, há uma tendência de aumento de casos novos por conta das aglomerações de final de ano e a expansão da variante Ômicron. Além disso, houve um relaxamento das medidas de proteção como distanciamento e uso de máscara, o que pode provocar um grande aumento no número de casos".