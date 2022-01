Tripulantes com COVID em cruzeiros mais que dobram em dois dias

Anvisa identificou aumento no número de casos de COVID-19 nas embarcações (foto: Porta Voz Comunicação/Divulgação/Arquivo EM)

O número de tripulantes de cruzeiros que operam na costa brasileira diagnosticados com COVID-19 mais que dobrou em dois dias de testagem. O resultado foi divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na noite dessa quinta-feira (6/1). A temporada de viagens está suspensa até 21 de janeiro. Três navios estão cumprindo quarentena no Porto de Santos.





Cinco navios operam na costa brasileira. O número total de tripulantes com COVID-19 passou de 184 para 505, segundo boletins da Anvisa divulgados na terça-feira (4/1) e na quinta-feira à noite.





Os navios que registraram o maior número de casos entre os tripulantes foram o Costa Diadema, com 204, e o MSC Splendida, com 127. Os dois estão em quarentena no Porto de Santos, em São Paulo. Já o Costa Fascinosa teve o menor número de casos, 12.





MSC Splendida





O navio tem 127 casos positivos entre os tripulantes, segundo a Anvisa. Na terça-feira, eram 62 casos. Essa foi a primeira embarcação a entrar em quarentena.





O MSC Splendida partiu do Porto de Santos no domingo (26/12) para uma viagem de sete dias. Passageiros e tripulantes foram impedidos de descer da embarcação em Balneário Camboriú devido aos casos de COVID-19 confirmados a bordo. O navio retornou às pressas ao Porto de Santos na quinta (30/12), dias antes do previsto. Na sexta-feira (31/12), confirmou a interrupção da operação da embarcação.





No domingo (2/1), passageiros que aguardavam o embarque para uma nova viagem foram informados que o navio não seguiria viagem, após aguardarem no terminal durante todo o dia. A Anvisa informou que a embarcação já havia sido notificada no sábado (1º/1) sobre o impedimento do embarque por conta do surto de COVID-19 a bordo.





MSC Seaside





A embarcação tinha 65 casos confirmados na terça-feira e saltou para 87 tripulantes com COVID no último boletim. O aumento de casos positivos motivou a reclassificação do navio para o nível 4 do cenário epidemiológico, o que implica quarentena.





O cruzeiro, de oito noites, partiu de Santos em 30 de dezembro, passou pelo Rio de Janeiro, no Ano Novo, e tinha escala em Ilhéus, Salvador e Ilha Grande. Porém, não houve parada nestes locais. A volta para o porto de Santos estava prevista apenas para esta sexta-feira (7/1), mas foi adiantada devido à suspensão da temporada.





A embarcação atracou no destino final na manhã de quinta-feira para o desembarque de passageiros. Com a reclassificação para o nível 4, o navio cumpre quarentena no cais de Santos.





MSC Preziosa





O navio passou de 25 para 75 casos positivos entre os tripulantes, de acordo com as atualizações da Anvisa.





A embarcação atracou no domingo no porto do Rio de Janeiro, quando 28 pessoas desembarcaram para cumprir dez dias de isolamento. O navio está no nível 3 do cenário epidemiológico. Após o desembarque, ele seguiu para Maceió, Salvador. Quando estava em Ilhéus, na Bahia, o navio antecipou o retorno para o Rio por conta da suspensão da temporada.





O desembarque dos passageiros aconteceu nessa quarta-feira (5/1), no Rio de Janeiro.





Costa Diadema





A embarcação passou de 30 casos positivos entre os tripulantes para 204 nesta quinta-feira. Ela teve a operação interrompida em 30 de dezembro, e está classificada no cenário epidemiológico 4.





A companhia marítima Costa Crociere anunciou o cancelamento das próximas duas saídas do navio, que entrou em quarentena após o desembarque dos passageiros e permanece em Santos.



Costa Fascinosa





Os casos positivos entre os tripulantes a bordo do navio somam 12. O número, apesar de ser o menor entre todos os cruzeiros, demonstrou um grande aumento em relação ao registrado dois dias antes, quando eram apenas 2 positivos.





Na quinta-feira, o navio chegou ao Rio de Janeiro para o desembarque dos passageiros da última viagem. Ele seguiu para Itajaí, em Santa Catarina, sem passageiros, onde ficará ancorado aguardando as novas decisões.





Suspensão da temporada





"A atual temporada, após o término da suspensão, poderá ser cancelada na íntegra se não houver adequação e alinhamento entre todas as partes envolvidas para possibilitar a continuidade da operação", disse a CLIA, em nota.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz