Empresas de cruzeiros suspendem operações no país até 21 de janeiro

Anvisa identificou aumento no número de casos de COVID-19 em algumas embarcações (foto: Porta Voz Comunicação/Divulgação/Arquivo EM)

A Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA) informou nesta segunda-feira (3/1) que as companhias decidiram suspender suas operações no Brasil até 21 de janeiro.





A decisão acontece alguns dias após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar ao Ministério da Saúde, a suspensão provisória da temporada de navios de cruzeiros diante do aumento de casos de infecção por COVID-19 detectados nas embarcações ao longo da costa brasileira.





De acordo com a CLIA, os casos identificados consistem em "uma pequena minoria da população total a bordo", mas que "busca alinhamento com as autoridades do governo federal, Anvisa, estados e municípios para resolver as diferenças de interpretação e aplicação das medidas previamente aprovadas com este novo cenário.”





A entidade afirma, ainda, que os cruzeiros que estão em navegação vão finalizar seus roteiros conforme previsto.





"A atual temporada, após o término da suspensão, poderá ser cancelada na íntegra se não houver adequação e alinhamento entre todas as partes envolvidas para possibilitar a continuidade da operação", conclui a nota.





Embarque impedido





Os navios MSC Splendida, atracado no Porto de Santos, em São Paulo, e o Costa Diadema, atracado em Salvador, interromperam as atividades na sexta-feira (31/12), devido a surtos de COVID a bordo.





Em nota divulgada neste domingo (2/1), a Anvisa informou que, no caso do MSC Splendida, a empresa responsável foi notificada em 1º de janeiro sobre o impedimento de embarque previsto para aquele dia. Pediu também que os viajantes fossem notificados sobre a impossibilidade de embarque.





Segundo a agência, a operação na embarcação está interrompida “para investigação epidemiológica”, não havendo, portanto, passageiros a bordo. “O cenário epidemiológico foi alterado para nível 4 neste domingo (2/1), o que implica em quarentena para a embarcação”, complementou.





Já a operação da embarcação Costa Diadema foi interrompida em 30 de dezembro. A agência determinou que o navio seguisse para seu destino final, o porto de Santos, em São Paulo, para desembarque.





No porto de Salvador, “somente passageiros com teste positivo ou residentes locais puderam desembarcar”, informou a Anvisa. O navio está no nível 4 do cenário epidemiológico, o que impede sua operação.









A retomada das operações dos navios de cruzeiro para a temporada de 2021/2022 foi prevista pela Portaria Interministerial CC-PR/MJSP/MS/MINFRA nº 658, de 5 de outubro de 2021, antes da notificação mundial sobre a identificação da nova variante de preocupação, Ômicron, que foi relatada pela primeira vez à Organização Mundial da Saúde (OMS) em 24 de novembro.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais