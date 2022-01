Minas Gerais chega a 166 casos da variante Ômicron, afirma SES-MG

Chegada da ômicron não representou ainda aumento das internações, afirma Baccheretti (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

No dia em que o Brasil registrou a primeira morte pela variante Ômicron, Minas Gerais chegou aos 166 casos da nova cepa, de acordo com atualização feita pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta-feira (6/1). O estado ainda não contabilizou morte pela variante, que teve impressionante avanço no país nas últimas semanas.

Segundo a SES-MG, Belo Horizonte contabiliza a maior proporção de casos da Ômicron (76), seguido por Extrema (19), no Sul de Minas, e Pouso Alegre (17). Até o momento, 22 municípios tiveram registros da variante.





“A Ômicron é muito infectante, mas ela se mostra menos letal que a variante Delta. Os estudos estão confirmando. Todos os casos estão sendo tratados em domicílio, sem gravidade sem necessidade de internação”, explica o secretário de Estado de saúde, Fábio Baccheretti.





Para frear o avanço da cepa, a população deve reforçar as medidas de segurança, como o uso de máscaras e o distanciamento social. “Não existe previsão de retirada da obrigatoriedade do uso de máscara no estado. Isso não está sendo discutido no momento, pois a nova variante mudou todo o planejamento. Sem a máscara, a população inteira estaria doente”.





Diante do avanço da Ômicron, Baccheretti diz que é impossível, neste momento, prever a realização do carnaval. Ele afirma que a tendência é pelo aumento rápido de casos da cepa, muito em função das aglomerações no Natal e no Ano Novo.

“Temos uma tendência de diminuição de óbitos em relação à COVID-19 e continuamos com menos paciente internados. No entanto, há uma tendência de aumento de casos novos por conta das aglomerações de final de ano e a expansão da variante Ômicron. Além disso, houve um relaxamento das medidas de proteção como distanciamento e uso de máscara, o que pode provocar um grande aumento no número de casos”.

Influenza

A SES-MG também informou que realizou 2.872 testes de Influenza, das quais

1.247 deram positivo. Entrela elas, 2% se referem à H3N2 e 31,22% confirmaram o vírus da COVID-19.

Casos de Ômicron

Belo Horizonte (76)

Extrema (19)

Pouso Alegre (17)

Itaúna (14)

Contagem (7)

Nova Lima (6)

Betim (4)

Barbacena (3)

Lavras (3)

Juiz de Fora (2)

Lagoa Santa (2)

Outros estados (2)

Passa Quatro (2)

Itamogi (1)

Itamonte (1)

Maria da Fé (1)

Passos (1)

Ribeirão das Neves (1)

Santos Dumont (1)

Sete Lagoas (1)

Três Pontas (1)

Varginha (1)