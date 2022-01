Vacinas contra a gripe acabaram em outubro, em Divinópolis

Pouco mais de 800 crianças não receberam a segunda dose da vacina contra a gripe em Divinópolis (foto: Prefeitura de Divinópolis/Divulgação)

Antes de explodirem os casos de gripe pelo Brasil, as doses da vacina contra a influenza estavam esgotadas em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O estoque acabou em outubro do ano passado, quando o município ampliou o público da imunização.



Em julho do ano passado, foi aberta para toda a população, inclusive pessoas que não possuem comorbidade. A vacinação durou até outubro. “Hoje não temos e em reunião com a Secretaria Estadual não tem previsão de chegar vacina esse ano fora da campanha”, informou a assessoria de comunicação da prefeitura.



A previsão, com base nos calendários dos anos anteriores, é que elas sejam distribuídas aos municípios entre março e abril deste ano.



Cobertura vacinal

Divinópolis conseguiu imunizar com o ciclo completo 70,50% do público-alvo formado por gestantes, puérperas, crianças, idosos e trabalhadores da saúde. No caso das crianças de seis meses a seis anos, elas ocorrem em duas doses – 867 não receberam a segunda aplicação.



Considerando apenas as doses únicas ou primeira, a cobertura vacinal prioritária foi de 78,60%.



Ao todo, foram aplicadas 89.605 doses, sendo que 26.485 pessoas não tinham comorbidades e estavam fora do grupo prioritário.

Aumento no atendimento

Na primeira semana de janeiro, os atendimentos de sintomas respiratórios aumentaram 16,72% em Divinópolis. A média diária em dezembro era de 275,68. O número subiu para 322.



Cidades vizinhas como Formiga e Bom Despacho viram o índice disparar com aumento aproximado de 300% e 150%, respectivamente.

Formiga reforçou a campanha pela vacinação contra a gripe. Os imunizantes estão disponíveis nos postos de saúde com exceção das unidades do Engenho de Serra e Areais.



Já Bom Despacho, assim como Divinópolis, está sem doses. O estoque esgotou no ano passado ainda durante a campanha de imunização.

Procura dispara em clínicas privadas

Sem vacinas nas unidades públicas de saúde, a procura por clínicas privadas disparou, chegando a 100% de aumento. Em uma que fica no centro de Divinópolis, o corre-corre atrás dos imunizantes fez o estoque se esgotar na segunda-feira (3/1).



As vacinas ainda faziam parte da remessa adquirida durante a campanha do ano passado. Agora, só devem chegar mais doses a partir de março, quando está prevista para começar a de 2022.



Em outra clínica, a procura também aumentou em relação ao mesmo período do ano passado. Sem falar em números, a gerência informou que ainda há doses no estoque, porém, todas vencem no dia 31 de janeiro. Elas são vendidas a R$70.



Com aumento de mais de 100% na procura, essa outra clínica teve o estoque esgotado entre outubro e novembro do ano passado.



“Devido ao surto que está tendo, estamos com procura em uma época atípica”, citou a gerente e enfermeira técnica, Fabiana Sampaio. Por ter validade anual, é comum já neste período não ter o imunizante.



“As pessoas já têm essa consciência que a campanha, tanto na rede pública como privada, começa em março. Só que este cenário atípico fez com que quem não se vacinou procurasse. Agora, temos que esperar os laboratórios entregar. É bom frisar que a vacina do ano passado não contempla a variante do vírus em circulação, ele está previsto para a deste ano”, explica Fabiana.



A vacina contra a influenza que será distribuída no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2022 já está em produção pelo Butantan. Ela é trivalente, composta pelos vírus H1N1, H3N2, do subtipo Darwin, e a cepa B.

*Amanda Quintiliano - Especial para o EM