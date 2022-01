Homem fica ilhado em carro com cheia do Rio Paranaíba; veja vídeo

Um homem ficou ilhado em seu carro por conta da cheia do Rio Paranaíba. O caso aconteceu na zona rural do município que tem o nome do rio, no Alto Paranaíba. Apesar de perder o carro, o homem não se feriu. O rio está sob monitoramento da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Segundo testemunhas, o homem teria tentado passar por uma ponte que estava submersa com o aumento do volume do curso d'água e o veículo parou (veja vídeo abaixo). Ele saiu e ficou no teto do carro. Moradores da região o ajudaram à sair da situação. Já o veículo ficou submerso no mesmo local.