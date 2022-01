Chances de morte em não vacinados contra COVID são 11 vezes maiores

Vacinação diminui riscos de morte pela COVID-19 em MG (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Para as pessoas que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra COVID-19, um alerta: as chances de morrer são 11 vezes maiores do que de alguém que completou o esquema vacinal. O dado, levantado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), foi divulgado na manhã desta quinta-feira (6/1) pelo secretário da pasta, Fábio Baccheretti.









Ele apontou que vacina tem de sobra no estado: foram mais de 40 milhões de doses enviadas pelo Ministério da Saúde até o momento e 35 milhões já aplicadas. Com isso, segundo o painel do vacinômetro da secretaria, 91,8% da população mineira recebeu a primeira aplicação, 85,2% já tomou a segunda dose e ainda a cobertura de reforço já imunizou 16,4%.

“Nossa situação, porém, é bem melhor do que essa, porque a última atualização dos dados de Belo Horizonte foi em 10 de dezembro. Por ser o maior município do estado, tem uma grande influência”, afirmou. Baccheretti informou ainda que chegam amanhã (7/1) mais 500 mil doses da Pfizer.





Outros dados que ilustram a campanha de vacinação em Minas foram destacados pelo secretário. “Temos 679 municípios que não apresentaram nenhum óbito no último mês e 765 nos últimos 15 dias. A tendência é de queda, mostrando o sucesso da vacinação”, disse.

“Completamos cerca de 3 meses e meio na onda verde do estado como um todo, o sistema de saúde não está tendo nenhuma pressão, especialmente de CTI, e a gente vê a incidência que deve subir daqui a pouco, mas a ocupação continua baixa”, acrescentou.