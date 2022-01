No Sul de Minas, COVID-19 cresce mais de 400% em média diária de casos

No Sul de Minas, a pior situação no momento é de Itajubá, com média móvel de 50 casos diários de infectados (foto: Pixabay) Cresceu mais de 400% a transmissão de COVID-19 nas últimas duas semanas, no Sul de Minas. Entre 24 e 31 de dezembro, o crescimento foi de cerca de 110%. Na semana seguinte, subiu para mais de 400% a média diária de casos.



Dados de Minas Gerais e, da Região Sul, mostram "não só o impacto que já era esperado dos encontros e das aglomerações de final de ano, de Natal e reveillón, mas o efeito da variante Ômicron", aponta o epidemiologista Sinézio Inácio da Silva Júnior.



A pior situação no momento é de Itajubá, com média móvel de 50 casos diários de infectados, afirma o epidemiologista.



Sinézio Inácio da Silva Júnior, coordenador do estudo, mostra preocupação com alta taxa de transmissão (foto: Terra do Mandu/ Nayara Andery)



"Se a gente pensar em Itajubá com uma média móvel de 50 e o Sul de Minas como um todo, a média móvel da região em torno de 600, então Itajubá está com 8 a 9%. A cada seis casos no Sul de Minas, um é em Itajubá." A pior situação no momento é de Itajubá, com média móvel de 50 casos diários de infectados, afirma o epidemiologista."Se a gente pensar em Itajubá com uma média móvel de 50 e o Sul de Minas como um todo, a média móvel da região em torno de 600, então Itajubá está com 8 a 9%. A cada seis casos no Sul de Minas, um é em Itajubá."



Com transmissão rápida da Ômicron é preciso reforçar uso de máscara

A variante Ômicron está com mais casos em Extrema (23), Pouso Alegre (22) entre outros municípios. Ela também já foi registrada em Itajubá, Maria da Fé e Poço Fundo tem três casos de Fluorona, que é contaminação por Influenza juntamente com a Covid. A transmissão da Ômicron na região já é considerada comunitária, ou seja, entre moradores da mesma cidade.

Sinézio destaca que essa variante é quatro vezes mais transmissível que a Delta. Estudos apontam que ela permite que o vírus atue nas vias respiratórias superiores, explica o professor.

Medidas de prevenção que devem ser mantidas são: evitar aglomerações, manter distanciamento entre pessoas, utilizar máscara de proteção sobre boca e nariz, lavar as mãos adequadamente e quando não for possível, utilizar álcool líquido ou em gel. "E frisando o uso correto das máscaras, essa é uma variante muito mais transmissível, lembra o coordenador do estudo da Unifal. (Nayara Andery/ Especial para o EM.)