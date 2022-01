Com alta de casos de COVID, Alfenas vai reabrir o hospital de campanha

Carnaval também foi cancelado por conta do aumento de pessoas infectadas em Alfenas (foto: Arte/EM)

O hospital de campanha de Alfenas, cidade do Sul de Minas, irá reabrir novamente por conta da alta no número de casos da COVID-19.

Em comunicado oficial feito pelas redes sociais, a prefeitura informou, nesta quinta-feira (6/1), que a decisão veio por meio do Gabinete de Enfrentamento da COV|ID-19 do município, junto com a Secretaria Municipal de Saúde.

A Vigilância Sanitária foi orientada a barrar festas e a suspender o carnaval.

Veja os pontos principais da nota:



1- Reabertura imediata do hospital de campanha;

2- Continuidade de atendimento nos 2 PSF para referência de COVID;

3- Suspensão de alvarás para novas festas;

4- Para as festas já autorizadas, serão exigidas todas as medidas sanitárias, especialmente uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento e controle de público;

5- Cancelamento do carnaval.



Alfenas têm 11.572 casos confirmados da doença e 217 mortes – em acompanhamento ou aguardando confirmação da COVID-19, são 293 pessoas. Ao todo, 11.062 cidadãos se recuperaram da doença.