Uberaba esclarece ida de secretária de Assuntos Regionais a Dubai

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, e o governador de Minas, Romeu Zema, em Dubai durante abertura do Invest In Brasil Fórum, evento que aconteceu no início dessa semana (foto: Agência Minas/Divulgação) O objetivo da viagem da prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), para Dubai, juntamente com comitiva do governo de Minas, é atrair investimentos internacionais. Mas, então, por que a secretária de Assuntos Regionais foi na viagem em vez do secretário de Desenvolvimento Econômico?

Esse questionamento foi levantado, recentemente, pelo vereador Paulo César Soares (PMN), o China, pelo jornalista Wellington Cardoso, por meio de sua coluna Falando Sério, além de outros moradores do município, por meio de comentários em redes sociais.

Além disso, as críticas também aconteceram devido ao fato de que a prefeitura havia declarado que Elisa iria a Dubai sem a companhia de integrantes do primeiro escalão, já que o convite do governo de Minas não havia sido estendido a secretários, e sim apenas para a chefe do Executivo.

Diante disso, após esclarecer no início da semana a ida do marido da prefeita a Dubai, hoje (18/11) a Prefeitura de Uberaba enviou nova nota à reportagem esclarecendo a ida da secretária de Assuntos Regionais à cidade dos Emirados Árabes.

“A assessora Delvaniria dos Reis Pires Rezende não está representando a Prefeitura de Uberaba na viagem a Dubai. As despesas não foram custeadas pelo município. Os dias ausentes ao trabalho na PMU serão objeto de desconto na remuneração dela”, esclarece a nota.

O primeiro esclarecimento

Já sobre a ida do marido de Araújo, que também foi alvo de críticas em Uberaba, a prefeitura respondeu, na última terça-feira (16/11), o seguinte:

“O empresário Juliano Arantes acompanha a esposa, a prefeita Elisa Araújo, na viagem para Dubai, dispondo de recursos próprios. Como se trata de uma viagem oficial, o município está custeando os gastos apenas da prefeita. A prefeita integra a comitiva do Governo de Estado de Minas Gerais e o convite não foi estendido a secretários, apenas para a líder do Executivo”.

Elisa Araújo destaca o Invest In Brasil Fórum

Por meio das redes sociais, a prefeita de Uberaba, que volta no próximo sábado para a cidade, divulgou que, em Dubai, participou no início desta semana do Invest In Brasil Fórum.

“Tivemos a oportunidade de apresentar as potencialidades de Uberaba. Representantes dos setores público e privado brasileiros e árabes juntos, em busca de atrair novos investimentos e formalizar parcerias com empresas da região do Golfo”, destacou.

O evento integrou a missão do governo de Minas Gerais nos Emirados Árabes Unidos.

FDI e Cdial Halal

Além disso, por meio de suas redes sociais, Elisa ressaltou que, ao lado de Zema, participou de reunião com o Departamento de Desenvolvimento Econômico de Dubai (FDI) para apresentar as potencialidades do estado e de Uberaba.

“Na oportunidade, o governo de Minas Gerais assinou parceria inédita com a agência de promoção de investimentos de Dubai para abrir o mercado árabe para empresários mineiros e promover o turismo”.

Outra reunião de destaque em Dubai que a prefeita de Uberaba publicou em suas redes sociais foi com os representantes do Cdial Halal, empresa que mais possui categorias para a certificação Halal no Brasil.

“São certificações para agricultura, pecuária, produtos de origem animal e vegetal, industrializados, nutrição animal, serviços de alimentação, têxteis e couro. Em breve, membros do Cdial Halal estarão em Uberaba para prospecção de negócios”, ressaltou.