Câmara aprova reajuste salarial de prefeito, vice, secretários e vereadores

Câmara Municipal de Pouso Alegre aprova reajuste salarial de prefeito, vice, secretários e vereadores (foto: Reprodução Câmara Municipal de Pouso Alegre ) A Câmara Municipal de Pouso Alegre aprovou um reajuste de 6,93% nos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. De acordo com o projeto, a correção visa repor as perdas inflacionárias acumuladas até março de 2021.

LEIA MAIS 17:16 - 18/11/2021 Entidades sindicais confirmam participação em ato contra Bolsonaro neste sábado

15:23 - 18/11/2021 PF suspeita de interferência do governo em extradição de Allan dos Santos

12:32 - 18/11/2021 Vereador é baleado e morto ao estacionar em casa

“Ressalta-se que o valor dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários foi estipulado em 2012, passando por um único reajuste, que aconteceu em 2019. Por esse motivo, apresentamos a presente proposição com o intuito de repor as perdas inflacionárias dos rendimentos destes agentes políticos”, diz a justificativa do projeto. “Ressalta-se que o valor dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários foi estipulado em 2012, passando por um único reajuste, que aconteceu em 2019. Por esse motivo, apresentamos a presente proposição com o intuito de repor as perdas inflacionárias dos rendimentos destes agentes políticos”, diz a justificativa do projeto.



O salário do prefeito de Pouso Alegre passa dos atuais R$ 19,5 mil para 20,8 mil e do vice-prefeito, de R$ 7,4 mil para R$ 7,9 mil. Já o salário dos secretários varia de acordo com a função, mas, na maioria dos casos, passa de R$ 9,4 mil para cerca de R$ 10 mil.



É possível conferir a remuneração de todos os servidores no Portal da Transparência. O salário do prefeito de Pouso Alegre passa dos atuais R$ 19,5 mil para 20,8 mil e do vice-prefeito, de R$ 7,4 mil para R$ 7,9 mil. Já o salário dos secretários varia de acordo com a função, mas, na maioria dos casos, passa de R$ 9,4 mil para cerca de R$ 10 mil.

Reajuste salarial para vereadores e servidores

Na mesma sessão, realizada nessa terça-feira (16/11), o projeto que dispõe sobre a correção salarial de vereadores em 6,93% também foi aprovado. A Mesa Diretora argumentou que o valor foi estipulado em 2012, passando por um único reajuste em 2015.



O salário de servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal também foi reajustado, assim como dos servidores da prefeitura e do magistério. Porém, para profissionais do magistério, o reajuste será de 5,45%. A taxa foi calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrado no período.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)