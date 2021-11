Sem citar Zema, Agostinho Patrus manda indireta: 'Pobre de espírito'

AM

Presidente da ALMG, Agostinho Patrus (foto: LUIZ SANTANA/ALMG) O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV), fez um discurso repudiando as falas do governador, Romeu Zema (Novo), sobre o auxílio emergencial.

A declaração de Zema foi feita mês passado. O governador disse que parte da população vai usar de forma inadequada o Auxílio Emergencial Mineiro de R$ 600. “Vão para o bar, para o boteco”, afirmou o chefe do Executivo mineiro na segunda-feira (4/11).





“Infelizmente, no nosso estado ainda temos pessoas abastadas financeiramente e pobres de espírito, que fazem e dizem, que o auxílio que foi feito por essa Casa, que ajuda aquela mãe de família que tem três filhos chorando em casa, será gasto em um boteco. A que ponto nós chegmaos?”, questionou o presidente da ALMG.





Sem citar nomes, Agostinho continuou falando da declaração do governador. “Repito novamente: abastado financeiramente e pobre de espírito e empatia. Acha que a mãe que vê seus filhos chorar vai levar o dinheiro do auxílio para a mesa do bar”, disse.





Ainda de acordo com o deputado, a associação entre a pobreza e o álcool é uma construção do preconceito e herança de um país escravagista, que tenta manter a desigualdade desqualificando os grupos vulneráveis.