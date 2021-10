Em vídeo, Bolsonaro critica Petrobras em encontro do G20: 'É um problema'

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) critica Petrobras no G20 (foto: WITT / POOL / AFP) Os líderes das 20 maiores economias do planeta (G20) iniciaram, neste sábado (30/10), em Roma, sua primeira cúpula presencial desde o surgimento do coronavírus. No encontro, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aproveitou para fazer críticas à Petrobras para o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, acusado de promover um desmonte da democracia em seu país.





Exclusivo: Em rodinha com líderes, Bolsonaro mente sobre economia, sobre popularidade, crítica imprensa, ataca Petrobras e ainda elogia militares.



Para completar, ignora vencedor da eleição da Alemanha, que vira as costas.



Um belo início de #G20https://t.co/2wxvlTRFbi pic.twitter.com/RSQbxOayGY — Jamil Chade (@JamilChade) October 30, 2021





O chefe do Executivo brasileiro está na capital italiana para participar da cúpula, além de outros compromissos, acompanhado dos ministros das Relações Exteriores, Carlos França, e da Economia, Paulo Guedes. Os líderes mundiais vão centrar as discussões em economia e saúde global, mudanças do clima e desenvolvimento sustentável.