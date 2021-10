Militantes da época da ditadura encenam ato contra Bolsonaro e Lira

(foto: Geração 68) A Geração 68, grupo de militantes que lutaram durante a Ditadura Militar, promoverão uma apresentação teatral neste sábado (30/10). A performance ocorrerá as 10h30 em frente ao Congresso Nacional.









Em comunicado à imprensa, o grupo afirma que o teatro contará com dois personagens representando a dupla "BOZO-LIRA". "'Lira' entra carregando 'Bozo' num carrinho, numa paródia da cena política real. Os dois dançam um minueto troncho, esbanjam dinheiro e tomam champanhe, enquanto os manifestantes - integrantes do grupo - protestam. A encenação é uma criação coletiva do movimento", escreveram.