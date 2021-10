Comentarista político Caio Coppolla vai deixar a CNN Brasil

Caio Coppolla, advogado e comentarista política de direita, vai deixar a CNN (foto: Reprodução/CNN)

Fora do ar há meses, o comentarista político e advogado Caio Coppolla não voltará às telas da "CNN Brasil". Ele e a emissora decidiram, em comum acordo, não renovar o contrato que se encerra neste domingo (31/10).

Coppolla ficou marcado por representar a direita no quadro "O Grande Debate", no qual confrontava sua opinião com profissionais do direito posicionados à esquerda, como Augusto Botelho e Gabriela Prioli.

Dessa maneira, a edição do "Liberdade de Opinião", outro quadro de Coppolla, durante a tarde, não voltará ao ar. Com o término da atração, a jornalista Rita Lisauskas, que participava do quadro, também deixa a empresa em comum acordo.

Em nota, a CNN informou ao colunista Maurício Stycer, do "portal UOL", que "Coppolla teve destacado papel na construção da identidade plural" do canal de notícias.

“A CNN agradece a importante contribuição de Coppolla e Rita para a diversidade de ideias na programação da emissora e deseja sucesso e sorte aos profissionais em seus novos projetos”, informou a empresa.