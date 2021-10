Bolsonaro: 'Ninguém gosta de homossexual, a gente suporta'

Bolsonaro e Maurício Souza são comparados por falas homofóbicas (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um vídeo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com falas homofóbicas tem viralizado nas redes sociais. O tema tem sido amplamente discutido por internautas após o caso do jogador de vôlei Maurício Souza, apoiador do chefe do Executivo, que tem sido criticado pelo mesmo comportamento do presidente.