Relatório da CPI da COVID pede banimento de Bolsonaro das redes sociais

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) incluiu no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado, um adendo quanto aos indiciamentos de Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República.

O fato de Bolsonaro ter, na última quinta-feira (20/10), relacionado a vacina contra a COVID-19 à Aids durante uma live no Facebook fez com que Renan colocasse o tema no relatório.