Senador quer acionar STF por mentiras de Bolsonaro sobre vacinas

Alessandro Vieira quer que STF tome conhecimento de informações falsas reproduzidas por Bolsonaro (foto: Reprodução/Senado Federal)







Apresentei requerimento para que a CPI oficie o STF apontando a reiteração flagrante de cometimento de crimes por parte de Bolsonaro. A democracia brasileira precisa urgentemente aprender a lidar com um PR que comete crimes em série. https://t.co/XWlWeLvNuX via @UOLNoticias @UOL — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) October 24, 2021





Alexandre de Moraes é o relator do inquérito que investiga a produção de fake news. O ministro, em agosto, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), incluiu Bolsonaro no rol de investigados do processo.





O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) entrou com um requerimento da CPI da COVID para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), seja comunicado oficialmente sobre a fake news divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na última quinta-feira (21/10). Na ocasião, Bolsonaro associou a vacina contra a COVID-19 à AIDS