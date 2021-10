Randolfe para Marcos Rogério: 'Vem defender bandido'

AM

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) Os senadores Marcos Rogério (DEM-RO) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) discutiram durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID desta quarta-feira (6/10). O governista acusou o depoente Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de ter uma relação com o ex-senador petista Lindbergh Faria.

Após a acusação, Paulo Roberto Faria negou qualquer relação com o ex-senador.





“Deixa de ser mentiroso, deixa de fazer palhaçada. Se isso aqui é um circo, você é o maior palhaço. Vem aqui proteger Ricardo Barros, só vem proteger bandido aqui”, disparou Randolfe.





Marcos Rogério, diz: “Fiquem tranquilos senadores, os ataques de vossas excelências não me atingem. Cada um mede os outros com a sua régua”, disse.





Os dois começam a discutir sobre narrativas. “Vai vendo Brasil!”, gritou Rogério.





Para o senador governista, a CPI inventa narrativas para poder justificar suas ações.

O dia da CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado, escuta, nesta quarta-feira (6/10), o depoimento de Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).



Paulo Rebello depõe após requerimento de convocação do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI.



Os senadores buscam detalhes das ações e medidas da ANS sobre algumas atitudes do plano de saúde Prevent Senior durante a pandemia de COVID-19. A empresa é suspeita de indicar o "kit COVID", com medicamentos comprovadamente ineficazes contra o coronavírus, a seus pacientes, entre outras más práticas, como pesquisas com essas substâncias.