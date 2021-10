CPI da COVID: acompanhe, ao vivo, o depoimento do diretor-presidente da ANS

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado, colhe, nesta quarta-feira (6/10), o depoimento de Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Paulo Rebello depõe após requerimento de convocação do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI.

Os senadores buscam detalhes das ações e medidas da ANS sobre algumas atitudes do plano de saúde Prevent Senior durante a pandemia de COVID-19. A empresa é suspeita de indicar o "kit COVID", com medicamentos comprovadamente ineficazes contra o coronavírus, a seus pacientes, entre outras más práticas, como pesquisas com essas substâncias.