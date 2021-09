Aziz: 'Patriota que coloca na frente das lojas a Estátua da Liberdade'

Luciano Hang (foto: Arquivo Pessoal)

Símbolo norte-americano

O presidente da CPI da COVID, senador Omar Aziz (PSD/AM), usou de ironia, nesta quarta-feira (29/9), para responder ao empresário Luciano Hang, que, sem habeas corpus preventivo, faz do depoimento que dá à comissão na manhã de hoje palco para discurso político/ideológico, com narrativas. Bolsonarista-raiz, Hang já promoveu durante seu depoimento frases polêmicas, confusões e bate-boca entre senadores e, por fim, a suspensão temporária da reunião. Entre as frases polêmicas de Hang, no dia de hoje, está a de que é "um patriota". Declaração que não passou despercebida pelo senador Omar Aziz, que cravou na hora: "Patriota que coloca na frente das lojas a Estátua da Liberdade".Leia também: Luciano Hang admite ter contas no exterior, mas nega financiar fake news



Por ocasião de uma das reportagens em que deu falou sobre o fato de construir, sempre, em frente às suas lojas uma réplica da Estátua da Liberdade, com a original em Nova York, nos Estados Unidos, Hang explicou que recebeu a sugestão de um menino de sete anos, em 1995.



Conforme contou Hang, Rafain Walendowsky questionou o motivo de não haver uma Estátua da Liberdade se a loja imitava a Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos.



" A nossa Estátua da Liberdade faz o maior sucesso entre nossos clientes. Ela representa o liberalismo econômico e a liberdade do cidadão, fatores que eu sempre defendi", justifica Hang.

