Renan Calheiros sobre Luciano Hang: 'É uma espécie de bobo da corte'

Em seguida, o relator da CPI ainda afirma que Hang tem participação direta na disseminação de informações falsas sobre a pandemia. “Ele tem um envolvimento óbvio nas fake news, nos impulsionamentos, no patrocínio, no incentivo à mentira, ele tem um envolvimento óbvio no gabinete paralelo”, afirmou.





Senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da COVID (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) “E ele, negacionista que é, e quando viu oportunidade de ganhar dinheiro com vacina, se entregou a esse negócio juntamente com o Carlos Wizard. Eles se envolveram diretamente nisso, no caso da Precisa Medicamentos”, completou Calheiros.





Mesmo com diversos registros em que defende o tratamento precoce para infectados com a COVID-19, Luciano Hang negou as acusações do parlamentar e disse que sempre defendeu a vacinação.





“Não sou negacionista. Nunca neguei ou duvidei da doença. Tanto que minhas ações não ficaram nó no discurso. Mandei 200 cilindros de oxigênio para Manaus, no valor de R$ 1 milhão. Respiradores, máscaras, camas, utensílios. Não sou nem nunca fui contra vacina. Tanto que disponibilizei todos os nossos estacionamentos como pontos de vacinação. Além disso, juntamente com outros empresários, fizemos campanha para que a iniciativa privada pudesse comprar (vacinas) para doar e ajudar o país a acelerar o processo de imunização”, declarou.





O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, chamou o empresário, Luciano Hang, de 'bobo da corte' que vive 'da sabujice eterna para prestar serviços ao governo e ganhar dinheiro' na sessão desta quarta-feira (29/9). O dono da rede de lojas Havan, grande aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , presta depoimento aos parlamentares nesta quarta-feira (29/9).