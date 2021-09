Bate-boca na CPI: Rogério Carvalho e Flávio Bolsonaro trocam acusações

Ainda no início do depoimento do empresário bolsonarista Luciano Hang na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID desta quarta-feira (29/9), os senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) trocaram acusações durante um bate-boca.









"O senhor não me desrespeite. Está me desrespeitando. Eu não aceito. Presidente, se ele não me respeitar, peço que seja retirado do Plenário. Peço que retire esse advogado do Plenário. (...) Eu sou senador da República e não aceito esse tipo de desacato aqui dentro da comissão parlamentar", grita Rogério.





Rogério Carvalho (PT-SE), senador membro da CPI da COVID (foto: Pedro França/Agência Senado) Quem entra em defesa do advogado do dono da rede de lojas Havan é o filho ‘01’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Flávio Bolsonaro. Hoje, ele acompanhou Luciano na chegada ao Plenário para depoimento.





“Advogado não é poste”, declara o senador. "Eu peço que não seja retirado, senhor presidente. Ele está defendendo o cliente dele das suas ofensas", rebateu Flávio a Rogério Carvalho.

Posteriormente, Omar atendeu ao pedido do petista e pediu que o representante de Hang se retirasse do Plenário. Além disso, ele também ordenou o recolhimento de cartazes que estavam com o empresário e logo depois suspendeu a reunião.

Senadores governistas protestaram, dizendo que o defensor do empresário também foi ofendido.





O depoimento à CPI da COVID foi pedido para que Luciano Hang esclareça sobre as suspeitas de envolvimento dele em esquemas de disseminação de fake news, participação no suposto 'gabinete paralelo' e alteração no atestado de óbito da mãe, Regina Hang.