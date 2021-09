Hang exibe vídeo com propaganda da Havan na CPI da COVID

O empresário Luciano Hang iniciou seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID nesta quarta-feira (29/9) exibindo um vídeo com propaganda da sua empresa, lojas Havan. A reprodução foi interrompida após reclamações dos senadores.









"O que isso tem haver com a CPI?", perguntou em seguida Eliziane Gama.





Posteriormente, o presidente da CPI pede que esse debate não desvie o foco do depoimento de Hang. "Quem depõe hoje é o senhor Luciano Hang, não a loja Havan. Se houve um lapso da presidência em permitir que esse vídeo fosse exibido, não quero começar as coisas com um debate histérico. Vou ter paciência para que a gente conduza esses trabalhos", afirmou Aziz.

Contarato pediu que o conteúdo seja retirado dos registros dos canais de comunicação do Senado.

‘Não sou negacionista’

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o empresário Luciano Hang presta depoimento à CPI da COVID (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado ) Mesmo com diversos registros em que defende o tratamento precoce para infectados com a COVID-19, Luciano Hang disse em sua fala inicial que não é “negacionista” e que sempre defendeu a vacinação.





Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o empresário afirmou ter doado 200 cilindros de oxigênio e outros insumos para pacientes no estado do Amazonas e defendido a compra de imunizantes pela iniciativa privada.





“Não sou negacionista. Nunca neguei ou duvidei da doença. Tanto que minhas ações não ficaram nó no discurso. Mandei 200 cilindros de oxigênio para Manaus, no valor de R$ 1 milhão. Respiradores, máscaras, camas, utensílios. Não sou nem nunca fui contra vacina. Tanto que disponibilizei todos os nossos estacionamentos como pontos de vacinação. Além disso, juntamente com outros empresários, fizemos campanha para que a iniciativa privada pudesse comprar [vacinas] para doar e ajudar o país a acelerar o processo de imunização”, declarou.





Hang também afirmou que não conhece e não faz parte de um "gabinete paralelo", e ainda negou ter financiado esquemas de fake news, caso investigado em inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).