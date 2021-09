Flávio Bolsonaro aparece na CPI para acompanhar depoimento de Luciano Hang

Com o característico terno verde e amarelo, o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan , chegou ao Plenário do Senado Federal nesta quarta-feira (29/9) para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, ao lado do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho ‘01’ do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).









Aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o empresário Luciano Hang presta depoimento à CPI da COVID (foto: TV Senado/Reprodução) Mesmo com o depoimento carregado de expectativas que podem ser decisivas para as investigações da comissão, o empresário andou pelo corredores do Plenário dando pequenos ‘saltos’ e acenando para a imprensa.



Ele esclarece aos senadores sobre as suspeitas de envolvimento em esquemas de disseminação de fake news, participação no suposto 'gabinete paralelo' e alteração no atestado de óbito da mãe.