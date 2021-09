Na semana de seu depoimento na CPI, Luciano Hang grava vídeo com algema

Luciano Hang (foto: Redes Sociais/Reprodução) O empresário Luciano Hang, conhecido como “velho da Havan”, compartilhou um vídeo, nesta segunda-feira (27/9), onde aparece de algemas e fala sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. O apoiador do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai depor na próxima quarta-feira (29/9).

Nas imagens, Hang mostra uma reportagem da GloboNews, que entrevistou o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

No vídeo, o empresário diz que está indo na CPI com o coração aberto. “Gentileza gera gentileza, respeito gera respeito. Eu quero que eles façam as perguntas e eu tenha todo o tempo do mundo para responder”, disse.





“Eu tenho tanto tempo, toda a quarta-feira vai estar disponível. Eu trabalho 24 horas por dia, então vou ter todo o tempo do mundo", continuou.

Segundo Luciano, caso os senadores não aceitem suas falas, ele “já comprou” a algema.

“Para não gastar dinheiro com algema, já comprei uma, vou entregar uma chave para cada senador. E que me prendam", finaliza, levantando os braços.