Jorginho Mello ataca Renan para defender Luciano Hang: 'Não fale dele'

AM

Jorginho e Renan brigam na CPI (foto: TV Senado/Reprodução) Durante briga com o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, Renan Calheiros (MDB-AL), o senador governista Jorginho Mello (PL-SC), defendeu o empresário bolsonarista Luciano Hang, conhecido como "Véio da Havan".

O bate-boca começou quando Jorginho interrompeu a fala do relator para defender o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em meio a uma briga acalorada, Renan chegou até mesmo a levantar do seu local e ir até o lugar do governista.





“Vai pros quintos”, disse Jorginho. "Vai você com seu presidente e Luciano Hang”, respondeu Renan.





“Vai lavar a boca para falar do Luciano”, atacou Jorginho.





“Vai lavar a tua, vagabundo”, voltou Renan.





“Vagabundo é você, ladrão, picareta”, gritou Jorginho. “Ladrão, picareta é você”, disse Renan.

O dia da CPI

O empresário Danilo Trento depõe nesta quinta-feira (23/9) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, instalada pelo Senado.



Parlamentares buscam esclarecer qual o grau de envolvimento dele com Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, empresa que representou a indiana Bharat Biotech, fabricante da Covaxin no contrato para compra dos imunizantes pelo Ministério da Saúde.





A convocação foi requerida pelo vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP).



Segundo o senador, Danilo Trento é sócio da empresa Primarcial Holding e Participações, com sede em São Paulo e no mesmo endereço da empresa Primares Holding e Participações, cujo Francisco Maximiano também é sócio.





Após as denúncias de irregularidades apresentadas à CPI pelo deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) e seu irmão Luís Ricardo, servidor do Ministério da Saúde, a pasta cancelou o contrato para compra de 20 milhões de doses da Covaxin em 29 de julho.





Documentos recebidos pelos senadores revelaram que o valor de US$ 15 por dose, negociado pela Precisa para a compra do imunizante, era 1.000% superior ao estimado pela farmacêutica em agosto de 2020.





A comissão também busca investigar a relação do empresário com Marcos Tolentino, suposto dono da FIB Bank. A empresa é acusada de oferecer uma garantia irregular no fechamento do contrato da Covaxin.



Trento obteve no Supremo Tribunal Federal (STF) decisão da ministro Luis Roberto Barroso que permite a ele se recusar a responder a perguntas que eventualmente possam incriminá-lo.