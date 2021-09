'Vagabundo', 'ladrão': CPI tem bate-boca intenso entre Renan e Jorginho

Neste momento, Jorginho Mello falou em defesa do chefe do Executivo. "Senador Renan, não foi o presidente que escolheu. Foram os picaretas que tentaram vender", afirmou o senador.

Essa interrupção irritou Renan, que reclamou com o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM) que não deveria ser cortado pelos demais parlamentares. "Não lhe dei a palavra. Não grite. Não dei a palavra ao senador Jorginho, ele não pode me interromper", declarou.

Mesmo com a rebatida, Jorginho continuou a agir em defesa de Bolsonaro e interromper Calheiros. "O senhor não pode está falando isso do presidente. O senhor não tem envergadura para falar isso", disse.

"Não permito que o senhor me interrompa para defender o presidente da República quando o senhor quiser. Na hora que falo, não. Quando acabar, o senhor pode falar. Mas, no momento que falo não aceito interrupção. Por favor”, pede novamente Renan.

O senador governista não cede, e volta a fazer um comentário mais ofensivo ao relator da comissão. "Não aceita, mas falo do mesmo jeito. Aceitando ou não. Vai para os quinto então", reclama.

"Vá vossa excelência com o seu presidente. E com o Luciano Hang", rebate Renan em seguida.

"Vá lavar a boca para falar do Luciano. Um empresário decente, um homem honrado. Vá lavar sua boca, vai", diz Jorginho, agora em defesa do empresário, outro aliado do presidente da República. Nesta quinta, a CPI anunciou a convocação de Luciano para prestar esclarecimentos sobre pontos importantes na investigação do ‘gabinete paralelo’, responsável por orientar a população a aderir à medicamentos sem eficácia comprovada.