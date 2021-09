CPI da Covid quebra sigilos de diretor da Precisa e de seu irmão Gustavo

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, no Senado, aprovou nesta quinta-feira, 23, dois requerimentos de quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do diretor Institucional da Precisa, Danilo Trento, e de seu irmão Gustavo Trento. Nesta manhã, Danilo Trento presta depoimento aos senadores. Ele tem respondido a poucas perguntas e tem ficado em silêncio na maioria dos questionamentos.



Antes do início da sessão, o senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) afirmou que Danilo Trento é o "chefe da lavanderia da Precisa", "da lavanderia do dinheiro" da empresa. A Precisa fechou contrato de R$ 1,6 bilhão para intermediar a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin entre a farmacêutica indiana Bharat Biotech e o Ministério da Saúde, em 25 de fevereiro deste ano. O acordo foi rescindido em agosto pela pasta.



"Através da empresa dele circulam muitos recursos que vão para outras empresas que mandam para terceiras empresas", disse o parlamentar.