Michelle Bolsonaro testa negativo para COVID-19

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press - 6/11/20) A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou negativo para covid-19. A informação foi confirmada por meio das redes sociais neste domingo (26/09), onde ela publicou o resultado do teste de RT-PCR. O exame foi feito após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testar positivo para o vírus.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que esteve na comitiva presidencial que acompanhou o presidente à Assembleia-Geral da ONU em Nova York, foi outro que não foi diagnosticado com a doença após os exames.

No entanto, além de Queiroga, outros dois casos de infecção de COVID ocorreram decorrentes da viagem: o primeiro foi um diplomata que preparou a viagem do presidente ao local. O outro é o do filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.