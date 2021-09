TSE vai investigar se atos pró-governo no 7 de Setembro foram financiados

O inquérito no TSE sobre as urnas foi aberto para que autoridades públicas do país pudessem apresentar provas que comprovassem fraudes no sistema eletrônico votação nas eleições de 2018, conforme acusa o presidente Bolsonaro.





Após o ataque fervoroso do presidente, 11 partidos protocolaram uma requisição no tribunal cobrando que o mandatário prestasse esclarecimentos e provas sobre as acusações de supostas fraudes declaradas durante uma live nas redes sociais. O documento foi enviado ao corregedor-geral eleitoral da Corte, o ministro Luís Felipe Salomão. Assinam o pedido as legendas PT, Solidariedade, MDB, PDT, PSDB, PSol, Rede, Cidadania, PV, PSTU e PCdoB.





Vídeo viralizou





Nesta semana, parlamentares de oposição pediram que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Ministério Público Federal (MPF) investiguem a origem do financiamento das manifestações pró-governo, realizadas no feriado da Independência. Deputados e senadores querem que seja apurado possível envolvimento empresarial dos atos bolsonaristas.





O motivo foi a viralização de vídeos que circulam nas redes sociais e acendem a suspeita de que grupos apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, teriam sido pagos para incitar atos antidemocráticos no país. As imagens, que tiveram ampla divulgação na internet, mostram bolsonaristas que foram em caravana até a capital para manifestar apoio ao chefe do Executivo.





O material mostra um homem de camiseta amarela, dentro de um ônibus, distribuindo R$ 100 a cada um dos passageiros. Outra pessoa filma a ação e diz: "Olha isso, cara, eu achei que era brincadeira. Uma camiseta para cada um, mais o ônibus e mais R$ 100 para alimentação. Deus abençoe!".