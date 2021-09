''Manifestação no 7 de Setembro é preparatório para golpe'', diz deputado

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Professor Israel Batista (PV-DF), o teor das manifestações no 7 de Setembro é de umCB.Poder - uma produção do Correio em parceria com a TV Brasília. Segundo o parlamentar, o próximo passo institucional é a abertura de processo de impeachment contra o presidente da República. Para o deputado, o teor dasé de um p reparatório para um golpe . "Não podemos desconsiderar que o estresse das instituições nunca foi tão grande desde a redemocratização", disse em entrevista, nesta quarta-feira (8/9), ao- uma produção doem parceria com a. Segundo o parlamentar, o próximo passo institucional é a abertura decontra o





O deputado também avaliou a pequena, mas barulhenta torcida às ideias de Jair Bolsonaro. "Apesar de o presidente ter apoio de uma parte minoritária da população, essa parcela está radicalizada, acredita ser maioria, e já definiu quais são seus adversários - que, infelizmente, são as instituições democráticas, sobretudo o Supremo Tribunal Federal", apontou.







Na opinião de Israel Batista, a partir das falas dessa terça-feira (7), ficam ainda mais nítidos os ilícitos cometidos pelo chefe do Executivo. "O que muda, essencialmente, é que antes as falas do presidente permitiam debate entre os juristas. Porém, o discurso de Bolsonaro ontem, em São Paulo, não permite mais que juristas discordem sobre o crime de responsabilidade e o ataque às instituições", pontuou.





O parlamentar detalhou as falas de Bolsonaro na avenida Paulista, uma delas sobre quando o mandatário afirma que não acatará próxima decisão proveniente do STF. "Além disso, ele (Bolsonaro) constrangeu o Supremo abertamente, citando o presidente da Corte, mesmo sem nominar, e um dos ministros", acrescentou.





Impeachment



"A meu ver, o próximo passo institucional é a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro", sugeriu. O parlamentar justifica dizendo que o 7/9 representa a intenção inequívoca do chefe do Executivo em subverter a ordem institucional.





Nesse contexto, o professor criticou a postura de instituições brasileiras: "Não estão respondendo à ameaça bolsonarista no nível de resposta que ela exige. As instituições estão trabalhando com o cenário de respeito às regras do jogo. Trabalham com um político que pretende disputar eleições. Mas Bolsonaro mostrou que as eleições são um detalhe no projeto de tomada do poder".





*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro