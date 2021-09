Hashtags contra Bolsonaro e robôs movimentam as redes no 7 de Setembro

Manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Os atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não movimentaram apenas as cidades brasileiras nesta terça-feira (7/9). Nas redes sociais hashtags contra o presidente estavam entre as mais usadas no Twitter. Além disso, plataformas identificaram o crescimento de robôs - perfis falsos operados por algoritmos - em apoio a Bolsonaro.





Hashtags como #ForaBolsonaro, #flopou e #ImpeachmentBolsonaroUrgente estavam entre as mais usadas pelos brasileiros na tarde de hoje, segundo dados da plataforma TweetDeck.

"Só saio da presidência morto, preso ou na vitória"



O cara é completamente louco. Ele não aceita a possibilidade de perder.



Ano que vem vai ser o caos. #ForaBolsonaro %u2014 Dantas (@Dantinhas) September 7, 2021

Belo Horizonte, 07 de setembro de 2021



Foto: Leandro Couri/EM



O Bolsonarismo é esse lixo, esse câncer que precisa ser extirpado do Brasil.#ImpeachmentBolsonaroUrgente pic.twitter.com/TDxzuozKfz %u2014 Falando verdades (@falandoverdes2) September 7, 2021





Já os apoiadores dos atos usavam a hashtag #7deSetPelaLiberdade. Ela era a única abertamente em defesa dos protestos entre as 20 posições do ranking da rede social.





Por volta das 15h30, ela reunia 146 mil menções contra 149 mil tuítes com a hashtag #ForaBolsonaro. Já outras 24 mil mensagens tinham a marcação #ImpeachmentBolsonaroUrgente e 12 mil publicações com #flopou. O termo é usado na para se referir a eventos que não chamaram a atenção esperada.





A palavra "fiasco" foi usada em mais de 24 mil tuítes. Já a hashtag #ForaCorno esteve presente em mais de 23 mil publicações.





Os termos "Conselho da República", "Piquet" e "Queiroz" também constam na lista das 20 mais usadas do Twitter nesta tarde.









Cada um destes termos estava presente em mais de 12 mil mensagens publicadas no site.





Robôs





De acordo com dados do Bot Sentinel, plataforma independente e de código aberto que monitora a ação de perfis falsos no Twitter observou um crescimento de robôs — perfis falsos operados por algoritmos — que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante as manifestações de hoje.

Segundo a plataforma, a hashtag "#7DESETPELALIBERDADE" era a segunda mais utilizada por robôs no Twitter.





Além disso, posts envolvendo termos como "liberdade de expressão" e "liberdades individuais", publicados por perfis que se declaram apoiadores de Bolsonaro, estão entre os 10 mais compartilhados por contas falsas nesta terça.





É bot ou não é?





Para definir quais perfis são reais e quais são falsos, o Bot Sentinel usa as próprias diretrizes do Twitter, que classifica como "comportamento inautêntico" atitudes como o uso excessivo de hashtags, fotos de perfil tiradas da internet, a publicação repetida de Tweets idênticos, entre outras.





Alguns dos perfis identificados pelo Bot Sentinel compartilhando hashtags de apoio às manifestações antidemocráticas são assumidamente bolsonaristas, uma vez que usam o sobrenome Bolsonaro, fotos do presidente na capa ou palavras-chave relacionadas na bio, como "conservador" e "patriota".





Em comum, esses perfis seguem, majoritariamente, outros militantes bolsonaristas, e são seguidos de volta por eles. As contas classificadas como prováveis bots não falam de outro assunto que não seja política, sempre pelo viés de apoio ao presidente.





Alguns dos perfis identificados pelo Bot Sentinel postam repetidamente as mesmas imagens em respostas a tweets; dão RT nos próprios comentários, até mais de uma vez; e repostam o mesmo conteúdo várias vezes, publicados por contas diferentes.



Crescimento na véspera





Um levantamento feito pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS Rio) também mostrou um aumento no número de bots pró-Bolsonaro no Twitter antes dos atos de hoje. Para a organização, robôs são responsáveis por 1 a cada 4 publicações convocando bolsonaristas às manifestações de 7 de setembro.





Os dados foram levantados pelo Pegabot, projeto do instituto que verifica a probabilidade de um perfil ser falso no Twitter, usando uma metodologia parecida com a do Bot Sentinel. De acordo com o levantamento, os perfis falsos fizeram posts sobre o 7 de setembro cresceram 14% até a véspera da data.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.