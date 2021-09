Em tom de ameaça, pastor Silas Malafaia tenta intimidar Alexandre de Moraes

'Queria ver ele me prender', desafia Silas Malafaia (foto: Redes sociais/Reprodução)

Um vídeo do pastor Silas Malafaia fazendo uma série de intimidações ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, está repercutindo nas redes sociais. Em entrevista à jornalista Leda Nagle na última quinta-feira (9/9), o empresário disse que não tem medo de ser preso, já que ‘mexer com liderança religiosa’ no Brasil, é equivalente a cutucar 'uma casa de marimbondo com ferrão grande’.









“Queria ver ele me prender. Tenho medo dessa cara não. Mas não tenho medo mesmo. Repito em alto bom som: ditador da toga. Tem que ter impeachment, não é digno de está vestido de toga no Supremo Tribunal. Pode vir do jeito que ele quiser que eu não tenho medo”, continuou.





Silas Malafaia é um dos líderes religiosos mais próximos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Nos atos de 7 de setembro na Avenida Paulista, na capital de São Paulo, o pastor esteve ao lado do chefe do Executivo enquanto ele desferiu diversos ataques a Alexandre de Moraes e outros ministros do STF durante discurso a apoiadores.