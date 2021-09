COVID-19: Atos do 7 setembro vão atrasar entrega de 2,6 milhões de vacinas

Atos do Independência do Brasil nesta terça-feira (7/9) causou suspensão da entrega de vacinas pelo Ministério de Saúde (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19 (Secovid), do Ministério da Saúde, suspendeu a entrega de vacinas nesta terça (7/9) e quarta-feira (8/9) devido aos atos do Dia da Independência do Brasil, inflados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). As informações são da colunista Malu Gaspar, do jornal