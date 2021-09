Manifestação no Rio tem pano de chão de Guedes, blusa de Lula e bateria

Manifestação contra Bolsonaro nesta terça-feira, 7 de Setembro , no Centro do Rio de Janeiro (foto: DOUGLAS SHINEIDR / AFP)

Durante a manifestação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, na Avenida Presidente Vargas, região central do Rio, um camelô atrai protestantes com um pano de chão com o rosto impresso do ministro da Economia, Paulo Guedes, com a palavra "Thuchuca". Um referência à provocação feita pelo do deputado Zeca Dirceu (PT-PR) em 2019 na Câmara dos Deputados.



O boné era vendido por R$ 35 e era um dos mais procurados na manifestação.



No meio da concentração do ato desta terça-feira, grupos de manifestantes carregam instrumentos de percussão para marcar o ritmo dos protestos, entre eles o "Levante popular da Juventude" e a "Bateria Popular".



A grande maioria dos manifestantes usa máscaras, mas há alguns pontos de aglomeração, como ocorreu nas manifestações anteriores.





Manifestação



Manifestantes se concentram neste feriado de Sete de Setembro na Rua Uruguaiana, em trecho próximo à Avenida Presidente Vargas, na região central do Rio de Janeiro.



Os manifestantes carregam bandeiras com "Fora, Bolsonaro" e apresentam demandas diversas por cultura e educação, contra privatizações.



Muitos carregam bandeiras de partidos de oposição ao governo, como PT e PCdoB, além de movimentos sociais.



Centrais sindicais também apoiam a manifestação.



Os organizadores esperam iniciar uma caminhada pela Presidente Vargas, mas o horário e o percurso ainda estavam sendo definidos.



Guardas municipais e policiais militares acompanham o protesto e orientam o trânsito na região.