Freixo critica Zema: 'Novo é o bolsonarismo personallité'

Marcelo Freixo criticou Romeu Zema nas redes sociais nesta terça-feira (24/8) (foto: Valter Campanato/Agência Brasil)









Zema mostrando que o Novo é o bolsonarismo Personnalité. %u2014 Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) August 24, 2021 Zema pediu para que os governadores, que criticaram o Bolsonaro pelos ataques à democracia, também falassem sobre o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eu vejo que há, sim, uma grande insatisfação de nós, governadores, e da população, com os ataques feitos à democracia. Sei que não temos tido uma boa vontade por parte do poder público federal. Mas questiono aqui o formato, eu vejo que se emitir uma carta, um comunicado, a cada fato, não é satifatorio", disse o governador mineiro.





De acordo com Zema, "ficar mandando pedra" faz os governadores caírem em uma "vala" de polarização política. "Se o presidente tem defeitos, quero lembrar aqui que também deveríamos lembrar os defeitos do Supremo", afirmou.





O governador também fez uma referência às liberações feitas pela Corte. "Nós sabemos que alguns meses atrás, o STF liberou uma bandido de altíssima periculosidade. O Fórum fez alguma coisa sobre isso?", perguntou.





Na semana passada, Zema não assinou a nota de apoio de 14 governadores ao Supremo Tribunal Federal. O chefe do Executivo mineiro afirmou, na época, que "intrigas palacianas não interessam"





Não é a primeira vez que o governador não assinou carta endossada por outros chefes de Executivo. Em março, por exemplo, 14 autoridades assinaram uma carta pedindo para que o governo federal conseguisse mais doses de vacinas contra a COVID-19. No entanto, Zema não endossou.

