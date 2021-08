''Show de coerência'', diz Malafaia sobre críticas de Zema ao STF

Pastor Silas Malafaia é histórico aliado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Mauro Pimentel/AFP - 11/04/2019)

O pastor Silas Malafaia publicou, na noite desta terça-feira (24/8), no Twitter, que o governador Romeu Zema (Novo) deu “show de coerência” ao criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional em reunião com os governadores.

“A diferença de Zema para Doria. Enquanto o governador de Minas dá um show de coerência, Doria dá um show de politicagem barata, medíocre, querendo livrar a cara do seu correligionário do PSDB, Alexandre (de) Moraes. Governadores não vão livrar a cara do ditador-mor da toga", escreveu Malafaia.Zema participou da reunião com os governadores nessa segunda (23/8). O objetivo do encontro era responder aos atos antidemocráticos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).Em especial, diante do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes encaminhado por Bolsonaro ao Senado Federal.“Se o presidente tem defeitos, quero lembrar aqui, que também deveríamos lembrar os defeitos do Supremo”, disse Zema.O governador também fez uma referência às liberações feitas pela Corte. “Nós sabemos que alguns meses atrás, o STF liberou um bandido de altíssima periculosidade. O fórum (dos governadores) fez alguma coisa sobre isso?”, questionou.Zema citou o “fundão eleitoral” e afirmou mais uma vez que o fórum não fez nada sobre a mudança aprovada pelo Congresso. “Vamos abrir a pauta também, né?”, perguntou.