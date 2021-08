Em Brasília, Zema se reúne com Pacheco e Casagrande por 'acordo de Mariana'

Romeu Zema, Rodrigo Pacheco e Renato Casagrande em reunião na manhã desta terça (foto: Pedro Gontijo/Senado Federal) Romeu Zema (Novo) e Renato Casagrande (PSB), governadores de Minas Gerais e Espírito Santo, respectivamente, reuniram-se na manhã desta terça-feira (24/08) com Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado Federal, em Brasília, no Distrito Federal, para tratar de um possível acordo a respeito da tragédia socioambiental de Mariana , cidade da Região Central mineira. Em 5 de novembro de 2015, uma barragem de rejeitos minerais da empresa Samarco rompeu e causou, além de imensurável dano ambiental - chegando ao território capixaba -, a morte de 19 pessoas.









O "acordo da Vale" prevê R$ 37,68 bilhões para reparação em cidades de todas as regiões mineiras. Nenhuma reparação neste sentido aconteceu tendo em vista à tragédia da Samarco em Mariana.





Rodrigo Pacheco frisou que o pacto não passa pelo Senado diretamente, mas salientou o apoio à causa dos governadores. O senador também disse que os governos precisam se reunir agora com União, ministérios públicos e integrantes do Judiciário para costurar um possível acordo, tendo como inspiração o relativo a Brumadinho.





"Os estados, por meio de suas advocacias gerais, devem se sentar à mesa com representantes da União, dos ministérios públicos e do Judiciário para se chegar a um bom termo relativo à indenização. Não vamos ter a superação da perda de vidas, dos impactos na bacia ao longo do Rio Doce, porque com isso nós vamos conviver para sempre. Mas, ainda neste ano, é preciso se dar uma solução devida a isso. É preciso uma grande conciliação. Embora o Senado não participe como sujeito, é o nosso dever, como Casa democrática e de representação dos estados da federação, dar condições para que esse acordo aconteça. Podem contar comigo", afirmou Rodrigo Pacheco após o encontro.





Tragédia em Mariana ainda não teve um acordo como o de Brumadinho, que aconteceu anos depois (foto: Christophe Simon/AFP) Outros integrantes dos governos de Minas e Espírito Santo estiveram no Senado para a reunião. Entre os mineiros, o secretário-geral de Estado, Mateus Simões; a secretária de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto; o advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa; e o secretário-adjunto de Planejamento e Gestão, Luís Otávio Milagres.





Pelo lado capixaba, além de Casagrande, estiveram presentes o procurador-geral do Estado, Jasson Amaral; e o secretário de Estado de governo, Gilson Daniel Batista.

Reunião com outros governadores