Fábio Faria revolta bolsonaristas ao propor trégua entre os Três Poderes

Segundo Fábio, o presidente poderia recuar o processo após um amplo acordo entre os poderes (foto: Reprodução/Planalto )

O Ministro das Comunicações, Fábio Faria, revoltou bolsonaristas nesta segunda-feira (23/8) ao falar que se ocorrer uma trégua entre os Três Poderes e reduzir a tensão entre eles, o presidente Jair Bolsonaro poderá voltar atrás no pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em uma entrevista à "98 FM Natal", Faria declarou que é necessário que não apenas o presidente, mas todos “recolham as armas”. Ele também informou que o presidente quis apresentar o pedido de impeachment do ministro do STF após atitudes do mesmo, como incluir Jair Bolsonaro em inquéritos de legitimidade questionável.

“Todos esses movimentos (ações de Moraes) fizeram com que os apoiadores ficassem cobrando dele uma resposta em relação a isso. Todo mundo tentou intermediar as conversas, mas eu acredito que foram ações e reações dos dois lados”, declarou.

Segundo Fábio, o presidente poderia recuar o processo após um amplo acordo entre os poderes.

"Quando você tem uma briga de casal, em que o marido está brigando com a esposa, se um só decidir voltar atrás e o outro continuar dobrando a aposta, não resolve. É um momento de todos recolherem as armas. É o momento de todos, em nome do Brasil, do País, de um projeto maior (recolherem as armas). O governo Bolsonaro e os ministros passam, e o Brasil fica. Todo mundo tem de ser grande nesse momento. Não só o presidente. Todos precisam voltar atrás”, finalizou.

Os defensores do presidente Bolsonaro ficaram revoltados com a afirmação de Faria e encheram as redes sociais de críticas ao ministro.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira